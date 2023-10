Andrej Lyga: Pohádka pro odvážné

„Odvaha je odolnost vůči strachu, ovládnutí strachu - ne absence strachu.“ Mark Twain

Věděli jste, že hluboko v magických lesích žije přízrak, který vábí kolemjdoucí, okouzluje je a následně přebírá kontrolu nad jejich tělem? Pohádka vyprávěná bez jediného slova, vše řečeno jen skrze pohyb. Příběh jedince, který se vydal na cestu za dobrodružstvím, na výpravu plnou bytostí schovávajících se ve stínech. Tam kde nebezpečí číhá za každým rohem a kde nikdy nevíte komu můžete věřit. Zvládne náš hrdina tento souboj s nadpřirozeným světem? Sám určitě ne. Bude potřebovat tvoji pomoc! A proto hledáme odvážlivce, kteří se postaví strachu a zlu. Nebojácné jedince, kteří vyhrávají nad sebou samými a mění špatné konce na šťastné. Hledáme hrdinu do příběhu. Možná si to právě ty, no nejdřív se zeptáme: Bojíš se tmy?