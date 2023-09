Protheus & Komunál Sex, Pivo a Rock'n'roll Tour 2024

Hudba spojuje lidi bez rozdílu věku a napříč kulturami. Přináší radost a pomáhá žít ve světě plném lží a nástrah. A přesně o tom je společné turné kapel Protheus a Komunál. O spojení, radosti a společné vášni. Protheus už několikrát spojil svoje síly s kapelou Komunál a to jak v rámci společného turné s Dymytry, tak ve společných písních – Až mě ráno povedou a Zapalte nás.

Tentokrát vyjíždí na společné turné jako dvě skutečně spřízněné a propojené kapely. Těšit se můžete na ověřené hity obou, ale také na písně z nových desek, které oba interpreti před turné vydávají. Jako další důkaz spojení vydávají kapely společný singl Múzy, na který natočily výpravný klip společně s téměř pěti sty svými fanoušky.

Během turné „Sex, pivo a Rock'n'roll“ odehrají kapely koncerty po celé republice.

„Bude to show, bude to propojení, bude to radost z hudby a z toho, že můžeme být spolu. Koncerty Protheus a Komunál se budou různě prolínat a vše vyvrcholí velkolepým společným finále. Doražte společně s námi zažít tu radost a načerpat energii, která Vám vydrží hodně dlouho!“ popisuje tour Protheus.

Jedinečné propojení dvou dlouhé roky zpřízněných interpretů rozhodně stojí za vidění.

"Celé turné bude zakončeno velkolepým megakoncertem v pražském Fóru Karlín na podzim roku 2024."

Prostě „Sex, pivo a Rock'n'roll“ v té nejčistší a nejopravdovější podobě.