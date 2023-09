Dětský karneval - Smržovská hospoda

Už víte, co budete dělat poslední říjnový víkend? Ne? Co třeba zajet si na dětský maškarní karneval do malé obce Smržov nedaleko Třeboně? Letos se zde koná jeho první ročník. Na děti čeká spoustu soutěží, odměn, slosování o ceny a diskotéka!

Vstupné je dobrovolné a tématem karnevalu jsou zvířátka.

Tak neváhejte a vyberte se svými dětmi masku, ve které si užijí zábavu a přijďte 28. října od 14 hodin do Smržovské hospody! Tak co.....pejsek, liška nebo nebo třeba chameleón?

VÍCE INFORMACÍ ZDE