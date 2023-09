Večery S - Drc, Katka Hajná, Nepresso

Českobudějovická skupina Drc hraje na folkové scéně již 33 let. Klíčovou sestavu tvoří Hana a Jan Švejkarovi, kteří po celá léta tvoří stabilní základnu celého uskupení včetně písní z jejich autorské dílny. Mají za sebou mnohé, mnoho úspěchů i změn, které se promítly do čtyř alb i do zvětšování či zmenšování kapelní formace. V současné době skupinu DRC tvoří Hanka a Honza Švejkarovi, Vítek Zicha, Kristína Dlouhá Nídlová a Honza Švejkar ml. s foukací harmonikou.



Katka Hajná je písničkářka z Českých Budějovic, vystupující od roku 2017 s vlastní tvorbou, která balancuje na pomezí folku-rocku a občas zavítá i do undergroudu. Z hlubokého pohnutí srdce se rozhodla následovat svůj vnitřní hlas a zhudebňuje básně neúnavně napadající její mysl. Tematicky jsou její písně z kategorie “ze života”, čemuž se nebrání a dodává: “Po úmorném souboji se životem o hledání jeho smyslu mi bylo uleveno, když se srdce, ruce, hlava i smysly spojily, aby vytvořily společný projekt, jež mi opatří letmé dávkování klidu a střídmé usrkování tvořivosti za účelem pohlazení duše. Nelze nevyhovět!”



Kapela Nepresso, v současné sestavě hrající od roku 2021, hraje široký repertoár od španělsky laděných nálad přes tvorbu známých popových i folkových interpretů a z části obsahuje i vlastní tvorbu. Aranže pro tři španělské kytary (Michal Urban, Tereza Dědičová, Martin Zámečník), sametový ženský vokál (Magdaléna Koberová) a bohaté perkuse (Radim Pígl) jsou výsledkem mnohaletého předchozího vývoje kapely a utváří ucelený dojem, kterým má Nepresso v plánu působit na své publikum.



Je pro Vás připravený hudební mix s jasným záměrem, že Večery S jsou prostor nejen pro jihočeské kapely a písničkáře. Je jich hodně, jsou zajímaví, ale někdy se o nich tolik neví. Večery S vás s nimi seznámí. Tak přijďte a objevujte.