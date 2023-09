Dny evropského dědictví - Jihočeský kraj

V roce 2023 budou Dny evropské dědictví probíhat od soboty 9. do následující neděle 17. září. Národní zahájení proběhne v Poděbradech (8.-10.9.2023), Téma: Život v památkách.

Jihočeský kraj Augustiniánský klášter - rajský dvůr - Tábor 17.9. od 9:00 do 17:00

Jihočeský kraj Bechyňská brána, hrad Kotnov, vyhlídková věž Kotnov - Tábor 17.9. od 9:00 do 17:00

Jihočeský kraj Biograf Kotva - České Budějovice 16.9. od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Brána Markéta - Opařany 9.9. až 17.9. od 8:00 do 20:00

Jihočeský kraj Bývalý jezuitský klášter - Opařany 9.9. až 17.9. od 8:00 do 20:00

Jihočeský kraj Cisterciácká krajina Vyšší Brod 1.9. až 30.9. do 23:55

Jihočeský kraj Dům č.p.8, náměstí Svobody - Vimperk 9.9. od 9:30 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Dům čp. 140 - Tábor 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Dům čp. 54 - Galerie U Radnice - Tábor 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Dům čp. 62 - Základní umělecká škola Oskara Nedbala Tábor 17.9. od 10:00 do 13:00

Jihočeský kraj Dům kultury Metropol - České Budějovice 16.9. od 14:30 do 16:00

Jihočeský kraj Galerie Dolní brána - Prachatice 16.9. od 9:00 do 15:00; 17.9. od 9:00 do 15:00

Jihočeský kraj Galerie O.H.Hajeka - měšťanský dům čp. 184, zv. Bozkovského dům - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 13:00

Jihočeský kraj Hrobka Buquoyů - Nové Hrady 15.9. od 11:00 do 17:00

Jihočeský kraj Hřbitovní kaple - Slavonice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 15:00

Jihočeský kraj Hřbitovní kaple Nejsvětějšího Srdce Páně - Vimperk 9.9. od 9:30 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Jemnická škola - Jemnice 3.9. od 11:00 do 16:00

Jihočeský kraj Jihočeská vědecká knihovna - České Budějovice 16.9. od 10:30 do 11:30

Jihočeský kraj Jihočeské muzeum - České Budějovice 16.9. od 9:00 do 17:00

Jihočeský kraj Kaple Bolestné Panny Marie a sv. Kříže na Křížové hoře - Český Krumlov 9.9. od 10:00 do 18:00

Jihočeský kraj Kaple Čtrnácti svatých Pomocníků - Vimperk 9.9. od 9:30 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Kaple Panny Marie Loretánské, tzv. Hüblerova kaple - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Kaple sv. Filipa Neri - Patriarcha - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Kaple sv. Markéty - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského - Dačice 9.9. až 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Kláštery Český Krumlov 9.9. od 10:00 do 18:00

Jihočeský kraj Kostel Božího Těla - Slavonice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 11:00, od 14:00 do 15:00

Jihočeský kraj Kostel Jana Křtitele - Slavonice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 15:00

Jihočeský kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Slavonice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 15:00

Jihočeský kraj Kostel Navštívení Panny Marie - Vimperk 9.9. od 9:30 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Kostel sv. Anny na Libínském Sedle - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Kostel sv. Bartoloměje - Vimperk 9.9. od 9:30 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Kostel sv. Jakuba Většího - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 13:00

Jihočeský kraj Kostel sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 13:00

Jihočeský kraj Kostel sv. Vavřince s renesanční věží - Dačice 9.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00; 10.9. od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Lutheránská modlitebna - Slavonice 9.9. od 10:00 do 11:00, od 15:00 do 16:00

Jihočeský kraj Městská knihovna Písek 16.9. od 10:00 do 12:00

Jihočeský kraj Městská knihovna Prachatice - Husova světnička 16.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Městská věž - Slavonice 9.9. od 10:00 do 17:00; 10.9. od 10:00 do 14:00

Jihočeský kraj Městská věž - Soběslav 9.9. od 9:00 do 17:00

Jihočeský kraj Městská zvonice - Vimperk 9.9. od 9:30 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Městské muzeum a galerie Dačice 9.9. až 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Městské muzeum Slavonice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Měšťanský dům č.p.142 - Neumanneum, klášter sv. Karla Boromejského - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 11:00 do 13:00

Jihočeský kraj Měšťanský dům č.p.161 - Galerie Neumannka - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 13:00

Jihočeský kraj Měšťanský dům čp. 14 - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Měšťanský dům čp. 465 - Slavonice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Museum Fotoateliér Seidel - Český Krumlov 9.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Jihočeský kraj Muzeum české loutky a cirkusu - Prachatice 16.9. od 9:00 do 17:00; 17.9. od 9:00 do 17:00

Jihočeský kraj Park - Opařany 9.9. až 17.9. od 8:00 do 20:00

Jihočeský kraj Pevnostní areál Slavonice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Jihočeský kraj Podzemní chodby - Slavonice 9.9. až 10.9. od 11:00 do 15:00

Jihočeský kraj Prachatické muzeum 16.9. od 9:00 do 17:00; 17.9. od 9:00 do 17:00

Jihočeský kraj Radnice - České Budějovice 16.9. od 9:30 do 15:30

Jihočeský kraj Regionální muzeum v Českém Krumlově 9.9. od 9:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Jihočeský kraj Renesanční dům čp. 480 - Slavonice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 15:00

Jihočeský kraj Rozhledna Libín - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Rožmberský dům - Soběslav 9.9. od 9:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Jihočeský kraj Smrčkův dům - Soběslav 9.9. od 9:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Jihočeský kraj Soběslavský hrad 9.9. od 15:00 do 20:00

Jihočeský kraj Stará radnice č.p. 1 - Tábor 17.9. od 9:00 do 17:00

Jihočeský kraj Státní okresní archiv - České Budějovice 16.9. od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Státní zámek - Třeboň 9.9. až 10.9. od 11:00 do 12:00, od 13:30 do 14:30, od 15:00 do 16:00; 16.9. až 17.9. od 11:00 do 12:00, od 13:30 do 14:30, od 15:00 do 16:00

Jihočeský kraj Synagoga - Český Krumlov 9.9. od 10:00 do 16:00

Jihočeský kraj Špalíček - České Budějovice 16.9. od 10:00 do 14:00

Jihočeský kraj Trafačka - budova bývalé elektrocentrály - Tábor 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Věž Hláska - Soběslav 9.9. od 15:00 do 20:00

Jihočeský kraj Věž kostela sv. Vavřince - Dačice 9.9. až 10.9. od 12:00 do 16:00

Jihočeský kraj Vodárenská věž - Opařany 9.9. až 17.9. od 8:00 do 20:00

Jihočeský kraj Vodárenská věž - Tábor 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Zámek Bzí - Dolní Bukovsko 30.9. od 10:00 do 17:00

