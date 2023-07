Užijte si s Intersportem sportovní léto na ČEZ Lipno Sport Festivalu 2023

V pátek 11. srpna začne v Lipně nad Vltavou 12. ročník oblíbeného sportovního festivalu ČEZ Lipno Sport Festival, který potrvá do neděle 20. srpna. Umožní návštěvníkům zapojit se nejen do mnoha sportovních aktivit, na kterých se jako hlavní partner akce podílí INTERSPORT, ale také poslechnout si své oblíbené kapely, zúčastnit se různorodých soutěží a užít si nabitý program.

Co nabídne ČEZ Lipno Sport Festival?

Srpnový festival ve jménu sportu se letos opět odehraje na pláži pod Aqualandem Lipno. Pod záštitou INTERSPORTU si můžete vyzkoušet parkourové cviky s Jardou Chumem, úspěšným českým parkouristou, který si ze světového poháru ve Francii přivezl bronzovou medaili. Festival ale nabídne i další zajímavé sporty, jako je například slackline. Tím vás provede zkušená lektorka Anna Hanuš Kuchařová. Vyzkoušet si můžete také cvičení s Hankou Kynychovou nebo se v neděli 13. srpna vydejte závodit přímo na hladinu lipenské nádrže. Na startu tohoto vodního závodu přislíbili účast sportovci Vít Přindiš, Amálie Hilgertová a Lukáš Rohan.

Na festivalu budete mít možnost potkat i mnoho dalších sportovních celebrit. Vedle Gabriely Soukalové a Dominika Haška, kteří se zúčastní cyklistického závodu, můžete potkat třeba snowboardistku Evu Adamczykovou, atletku a bývalou běžkyni Evu Vrabcovou Nývltovou, paralympijského cyklistu Jiřího Ježka, paralympijského plavce Arnyho Petráčka a řadu dalších známých tváří.

Nudit se nebudou ani děti. Své schopnosti mohou prověřit na Lipánkově lezecké stěně a každý den od 17 hodin je pro ně připravena hraná pohádka. Návštěvníci festivalu zde najdou poprvé i prodejní stánek INTERSPORTU, kde si budou moci zakoupit sportovní oblečení a různé doplňky. Díky tomu jim rozmary počasí v žádném případě nezkazí zážitek. A pokud na něco zapomněli při přípravě na cyklistický závod, budou si zde moct pořídit i cyklo textil a vybavení.

Celý festival budou doprovázet hudební a kulturní vystoupení. Těšit se můžete třeba na vystoupení nového cirkusu Cirk La Putyka na melodie skladatele Michala Horáčka. Epickou show Snowflakes: Amerikánka můžete navštívit ve středu 16. srpna. Atmosféru festivalu dokreslí i hudební vystoupení skupiny Slza, Ondřeje Brzobohatého, Jany Kirschner, Xindla X, kapely CLPBND, Monkey Business nebo Tata Bojs. Rodiny s dětmi si mohou poslechnout třeba oblíbenou poprockovou kapelu Cukr nebo uskupení Pískomil. Na podrobný program se můžete podívat zde.

Cyklistický závod ČEZ Kolem Lipna

Co by to bylo za sportovní festival bez pořádných výzev? Jedním z nich je cyklistický závod ČEZ Kolem Lipna, který se uskuteční 12. srpna. Na start v 11 hodin se můžou postavit jak zkušení cyklisté, pro něž je určen 60km okruh, tak i rodiny s dětmi. Pro ty je připravena 20km trasa. Závod je vhodný i pro MTB a Gravel kola. Ocenění sportovci se mohou těšit na zajímavé ceny od INTERSPORTU a dalších značek.

ČT Lipenský půlmaraton

Festival v neděli 20. srpna symbolicky uzavře ČT Lipenský půlmaraton. Sportovci se mohou přihlásit buď na 21 km nebo 10 km dlouhý okruh okolím lipenské přehrady. Fanoušci krásných výhledů určitě ocení, že obě trasy vedou přes Stezku korunami stromů. Děti do 10 let si mohou zaběhnout 300 m dlouhý dětský závod, na starší pak čeká běh na 800 m. Ti nejúspěšnější obdrží zajímavé ceny, mezi kterými najdete i sportovní vybavení od INTERSPORTU.

www.lipnosportfestival.cz

www.intersport.cz