Totally Nothin & Dorian

Dorian, 23 letý pražský raper původem z Krkonoš. Na svém kontě má doposud několik milionových tracků a videoklipů. Nyní je na volné noze a na světě má nové album Everyday is May. Totally Nothin je mladý rapper a nadějný hudební producent Totally Nothin, který se žánrově pohybuje na pomezí rapu a punk-rapu, na sebe upoutal pozornost EP s názvem Pro ty, co to chápou (2020), Koruna z Trní (2020), Mami, podívej (2021), albem MMIS (2021) a řadou úspěšných singlů s videoklipy zveřejněnými na vlastním YouTube kanálu Forlife Territory. Spolupracuje s několika spřátelenými rappery, mezi které patří zejména Vercetti CG, Dorian, Grey256, Sensey, Psycho Rhyme, Blako, Skelly, Semspoko nebo WTFMAX.

Pravidelně vystupuje v klubech, kde si příznivce získává živelnou show, a jeho rychle rostoucí fanouškovská základna tak naznačuje, že má potenciál být mluvčím části své generace.