Festival Krumlov: Pocta Brahmsovi

Smyčcové kvarteto a violoncellistka Meehae Ryo

Na koncertu smyčcového kvarteta DCMF se propojí delikátní interpretace s inspirativním prostředím Muzea a galerie Egona Schieleho. 1. smyčcový kvartet c moll Johanesse Brahmse připomeneme 190. výročí narození tohoto velkého skladatele. V druhé polovině koncertu se ke kvartetu přidá renomovaná violoncellistka Meehae Ryo, která s kvartetem provede křehký, až nadpozemsky krásný Smyčcový kvintet C dur Franze Schuberta, který bývá řazen k tomu nejlepšímu, co kdy bylo pro komorní obsazení napsáno.

Účinkující

Smyčcové kvarteto DCMF (Korea):

Hanna Choi – 1. housle

Soobin Jeon – 2. housle

Miyoung Park – viola

Hyunjin Kwon – violoncello

Meehae Ryo – violoncello

Program

J. Brahms: Smyčcový kvartet č. 1 c moll, op. 51

přestávka

F. Schubert: Smyčcový kvintet C dur, op. 163, D. 956