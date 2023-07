Festival Krumlov: Varhanní matiné

Christophe Mantoux, hudba baroka a renesance

Královský nástroj kostela Božího Těla a Panny Marie Bolestné rozezní letošní host a lektor mistrovských kurzů Mekka varhaníků Christophe Mantoux, učitel na francouzské Conservatoire régional de Paris. Zazní renesanční melodie neznámého autora ze sbírky slavného francouzského hudebního nakladatele Pierra Attaingnanta a vrcholná díla skladatelů J. S. Bacha, Dietricha Buxtehuda, Jana Pieterszoona Sweelincka, či skladby Georga Muffatta. Ten během svých mnohých cest pobýval také v barokní Praze a ve svém díle jako cestovatel – varhaník propojil hudební vlivy z celé Evropy.

Účinkující

Christophe Mantoux – varhany (lektor mezinárodních varhanních kurzů Mekka varhaníků)

Program

G. Böhm: Praeludium in F

P. Attaignant: 4 Danceries (Pavane, Tourdion, Basse danse, Branle)

J. P. Sweelinck: Echo Fantasia in d

G. Muffat: Passacaglia in g

J. Titelouze: Hymn Exultet coelum (3 verses)

D. Buxtehude: Wie schön leuchtet der Morgenstern BuxWV 223

J. S. Bach: O Lamm Gottes, unschuldig, BWV 1095 d

Durch Adams Fall ist ganz verderbt, BWV 1101 d

Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf, BWV 1092d

Fuga sopra il Magnificat, BWV 733