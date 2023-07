Festival Krumlov: David Kalhous a jeho hosté

David Kalhous

Klavírista David Kalhous získává uznání v Evropě a Spojených státech pro svůj elegantní hudební projev, brilantní klavírní techniku a objevnou dramaturgii svých programů. Žije a působí v New Yorku, od roku 2014 je profesorem klavírní hry na Florida State University College of Music. Koncertuje sólově a s komorními soubory v Evropě, USA a Izraeli. V roce 2006 debutoval na festivalu Pražské jaro, což zahájilo jeho úspěšnou mezinárodní kariéru. Repertoárový záběr Davida Kalhouse sahá od klasických skladatelů, přes romantiky, až k hudbě 20. století. Intenzivně se zabývá interpretací soudobé hudby, na jeho objednávku vzniklo také osm nových skladeb pro sólový klavír, zkomponovaných výraznými českými skladateli mladé generace.

Xénie Dohnalová

Narodila se v Petrohradu v muzikantské rodině. Od tří let se věnovala své vášni – zpěvu a od pěti let houslím. Zpěv zbožňovala a brzy propadla jazzu. K profesionální dráze ji pak nasměrovalo studium na konzervatoři Rimského-Korsakova v Petrohradě a také na Guildhall School of Music and Drama v Londýně u Yfraha Neamana. Získala první cenu v soutěži zaměřené na interpretaci hudby J. S. Bacha Birdie Warsaw Prize v Londýně, druhou cenu na soutěži A.C.T. tamtéž či třetí cenu na Beethovenově Hradci. Od roku 2009 je členkou České filharmonie.

Karel Dohnal

V roce 2021 získal cenu Cenu Jantar v kategorii Sólista roku. vystudoval Ostravskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze, je laureátem mnoha mezinárodních soutěži, mj. Pražského jara. Studium si rozšířil na Guildhall School of Music and Drama v Londýně, berlínské Universität der Künste a na Konzervatoři Rimského-Korsakova v Petrohradě. Platí především za vynikajícího interpreta moderní a současné hudby. S velkým ohlasem se setkává představení, na kterém jako Harlekin skladatele Karlheinze Stockhausena uplatňuje i svůj komediální a herecký talent. Patří k nemnoha klarinetistům na světě, kteří toto mimořádně náročné dílo provádějí, za což sklízí ovace u posluchačů i kritiky.