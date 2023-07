Festival Krumlov: Hudební piknik s Unique Quartet

První festivalové nedělní dopoledne nabídne divákům hudební piknik v rozkvetlé Klášterní zahradě. Hudební ingredienci zajistí Unique Quartet složený z vynikajících českých sólistů a hráčů předních orchestrů. Zazní skladby jak klasického repertoáru Wolfganga Amadea Mozarta, Josefa Suka či Astora Piazzolly, tak populární současné melodie.

Účinkující

Unique Quartet:

Anton Čonka – 1. housle

Alexey Aslamas – 2. housle

Vladan Malinjak – viola

Šimon Marek – violoncello

Program

W. A. Mozart – Divertimento in F Major, K 138

B. Bartók – Rumunské tance v úpravě pro smyčcové kvarteto

J. Suk – Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“

A. Piazzolla – Libertango

John Williams – Schindlerův seznam

K. Svoboda – Tři oříšky pro Popelku

J.M. Cano – Hijo De La Luna

S. Wonder – Isn´t She Lovely

O. Nelson – Stolen Moments

D. Balakrishnan – Skylife

D. Gilesspie / Ch. Parker – A Night In Tunisia

Unique Quartet

Toto české multižánrové smyčcové kvarteto vzniklo v roce 2016 v Praze. Od začátku svého vzniku intenzivně spolupracuje s předními osobnostmi současné populární, jazzové i alternativní hudební scény. V uplynulých letech spolupracoval například s Ewou Farnou, Karlem Gottem, Anetou Langerovou, Janem Smigmatorem a kapelami Mirai, Chinaski a Lucie. Na koncertních pódiích doprovázel také Dashu, Barboru Polákovou, Ondřeje G. Brzobohatého, Evu Burešovou, Moniku Absolonovou, Martu Jandovou, Báru Basikovou, Lenku Dusilovou, Barborou Mochowou a další. Unique Quartet se zúčastnil několika zahraničních turné po Evropě a Asii ve spolupráci s tureckou zpěvačkou Sibel Köse a chilskou hudebnicí Camilou Meza. Na samostatných koncertech se soustředí zejména na úpravy popových a filmových skladeb.