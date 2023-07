Rodinný divadelní festival na Švestkovém Dvoře

Švestkový Dvůr již třetím rokem zaplní své prostory pro malé i velké diváky divadlem, tancem a hudbou! Letos náš venkovní dvůr v uměleckou arénu promění divadelní soubory ToyMachine, My kluci, co spolu chodíme, Loutky bez hranic, DAMÚZA a Divadlo b. Interaktivní taneční představení pro děti s názvem MOMO k nám přiveze skupina umělců ELI A KOL. / MIRKA ELIÁŠOVÁ. Zazpívat a zatančit si budete moci s divadelní kapelou Rozbal to!, která svůj hudební dárek přiveze a věnuje celé rodině.

Nově jsme do programu zařadili i inscenaci Moment!, která je speciálně určena pro batolata a jejich rodiče. Své žonglovací a pohybové dovednosti si malí akrobaté mohou vyzkoušet pod vedením lektorů z BudeCirkus a budoucím malířům, sochařům a vlastně všem tvůrcům nabízíme hrátky s rozličným materiálem v zákoutích mezi maringotkami. Poslední večer se pak rozloučíme vyprávěním příběhů z celého světa a možná k nim přidáme i ten náš, který vznikne při čekání na západ slunce.

Celý program naleznete na www.svestkovydvur.cz.