Souboj kapel ve stodole - Kvintet Písek vs Jakofakt?

Souboj bluegrassu a folk-punku. Kvintet Písek vs Jakofakt? Nenechte si ujít tuhle kombinaci píseckých kapel. V loňském roce se to ze zdravotních důvodů nepovedlo, ale letos je to tutovka :-) Od 19:30 Kvintet, od 21:15 Jakofakt? Těšíme se na Vás v Horním Třeboníně.