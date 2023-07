Móda od konce 60. do konce 80. let 19. století, to je „Móda s honzíkem“.

Po úspěšné výstavě „Secesní móda“ připravilo Prachatické muzeum výstavu hledící dále do minulosti. Připomene vám svět Divokého západu, Sherlocka Holmese, nebo Julese Vernea. Anebo současné reminiscence ve stylu gothic a steampunk. Jste zvědaví, jaká doopravdy byla tato móda v jihočeských městech? Unikátní výstava autentického historického textilu předvede na jednom místě to nejlepší z depozitářů 16 jihočeských muzeí. Jedinečný projekt zpracovává veškeré dostupné doklady této módy také v katalogu.

