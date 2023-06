Festival Krumlov: Bernstein Meets Gershwin

Bernstein Meets Gershwin Sólisté z newyorské Broadwaye Ač narozeni v jiných staletích, jen deset let od sebe dělilo legendární americké skladatele, kteří odvážně propojovali žánry a klasickou hudbu okořenili prvky jazzu. Na jednom pódiu si tak připomeneme 135 let od narození George Gershwina a uplyne také 125 let od chvíle, kdy přišel na svět Leonard Bernstein. Protože oba skladatelé kladli na interprety nemalé nároky, jsme potěšeni, že naše pozvání přijali dva vynikající broadwayští zpěváci Nikki Renée Daniels a Jeff Kready a Severočeská filharmonie s dirigentem Janem Kučerou.

Účinkující Nikki Renée Daniels – soprán Jeff Kready – tenor Severočeská filharmonie Jan Kučera – dirigent Program G. Gershwin: Předehra k muzikálu Girl Crazy G. Gershwin: Strike Up The Band (ze stejnojmenného muzikálu) G. Gershwin: Oh, Kay! – Someone to Watch Over Me G. Gershwin: A Foggy Day G. Gershwin: Lady Be Good – Fascinating Rhythm G. Gershwin: Let´s Call the Whole Thing Off (fz filmu Shall We Dance 1937) L. Bernstein: Candide – Předehra L. Bernstein: Wonderful Town – A Little Bit in Love L. Bernstein: On the Town – Lonely Town L. Bernstein: Wonderful Town – It’s Love L. Bernstein: Dance Episodes from On the Town – Times Square přestávka G. Gershwin: American in Paris (předehra) G. Gershwin: By Strauss (text Ira Gershwin) G. Gershwin: Funny Face – S’ Wonderful G. Gershwin: Porgy and Bess – Summertime L. Bernstein: West Side Story – předehra L. Bernstein: On the Town – I Can Cook Too L. Bernstein: West Side Story – Maria; One Hand, One Heart; Balcony Scene (“Tonight”)