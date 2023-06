Písecká Sladovna láká na léto nabité programy pro malé i velké

Vyrazte v létě na výlet plný inspirace a zábavy do písecké Sladovny, největší galerie pro děti a jejich dospělé v ČR a vstupte do tajuplných světů interaktivních výstav. Kromě oblíbeného Mraveniště – obřího dřevěného labyrintu plného tunelů, schovávaček a klouzaček, nabízí řadu dalších programů pro všechny věkové kategorie. Nejmenší děti (0-6 let) okouzlí fantastický prostor Pilařiště plný barevných prvků lákajících ke hře. Unikátní místo představuje Animárium, ráj pro všechny začínající i pokročilé animátory. Novinka Daisy 100: Čekárna na neděli stojí za zažití: návštěvníky čekají celkem tři výstavní prostory věnované známé autorce dětských knih Daisy Mrázkové. Nahlédněte do starobylé truhly, napiště dopis medvědí holčičce Flóře nebo si třeba zahrajte loutkové divadlo. Sladovna nabízí i samostatný program v ateliéru, kde si můžete vyzkoušet techniky typické pro její tvorbu.

Druhou novinkou je velká interaktivní expozice JÁ město: najdete zde město mnoha perspektiv s řadou hravých stanovišť. Malí i velcí tak z kulis nočního života vystoupají na věž, ztratí se v labyrintu tajemných uliček, ponoří se pod hladinu řeky… V případě zakoupení jakékoli vstupenky je zdarma návštěva dalších dvou prostor: Malé galerie a stálé expozice o Radku Pilařovi. Sladovna má v letních měsících otevřeno denně od 9 do 18 hodin, doporučujeme rezervovat si vstupenky předem na www.sladovna.cz.