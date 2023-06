Kerberos Ensemble - odpolední koncert

Odpolední koncert soudobé klasické hudby. Soubor Kerberos Ensemble v obsazení kytara, hoboj a mezzosoprán uvede zejména skladby současných českých skladatelů. Koncert je provázen slovem. Klasické trio ve složení hoboj, kytara a zpěv vzniklo v roce 2014 během studií na Pražské konzervatoři. Hudební spolupráce hobojistky Magdalény Kyselovičové (roz. Klárové), kytaristky Nikoly Liederhaus (roz. Prokopcové) a Kristiny Kubové čerpá inspiraci z jejich dlouhodobého přátelství. Ve svých dvanácti letech společně nastoupily na výběrové hudební Gymnázium Jana Nerudy, kde společně prošly osmiletým studiem.

Po maturitní zkoušce zpěvačka Kristina Kubová odešla studovat sólový zpěv do Brna na Janáčkovu Akademii múzických umění. Magdaléna s Nikolou zůstaly spolužačkami. Po maturitní zkoušce byly obě přijaty do pátého ročníku Pražské konzervatoře. Na několik let se stalo z tria hobojovo-kytarové Duo Kerberos. Po absolutoriu konzervatoře nastoupily společně na Hudební Akademii múzických umění v Praze, kde v rámci komorní hry spolupracovaly pod vedením kytaristy Pavla Steidla a klarinetisty Štěpána Koutníka. Společně absolvovaly magisterské studium v roce 2020. V roce 2019 duo získalo 2. místo v mezinárodní interpretační soutěži v italském Chieri.