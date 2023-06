Vltavotýnské slavnosti města 2023

HLAVNÍ PROGRAM:

PÁTEK 14. 7. 2023

17:55 Oficiální zahájení

18:00 Claymore

20:00 Sto zvířat

22:00 Flám - Poprock

SOBOTA 15. 7. 2023

15:00 Olympic revival

17:00 Milan Peroutka & Perutě

19:00 XIII. Století

21:00 Michal Hrůza a kapela Hrůzy

Dronová show

23:00 The People

DOPROVODNÉ AKCE:

PÁTEK 14. 7. 2023

ART CAFFE BAR:

U ŘEKY TO ŽIJE FILMEM

19:00 Pohádka pro děti

21:30 Postřižiny

SOBOTA 15. 7. 2023

RESTAURACE SOKOLOVNA:

10:00 Jihočeská Vlachovka

13:00 Dixie Old Boys

ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ:

15:00 Dětské atrakce

ART CAFFE BAR:

15:00 Festival rockových kapel (The Primadonnas, Na Plech, Light in the dark, Death on arrival, Jablko Znetvořené Lidským Faktorem)

PARK U OTÁČIVÉHO HLEDIŠTĚ:

10:00 Cesta kolem světa za 80 dní - pohádka pro děti

17:00 Folk a country

MĚSTSKÁ GALERIE:

16:00 EXPO Týn '23 – vernisáž + komentovaná prohlídka výstavy.

Vltavotýnské slavnosti města moderuje Studio Olympie a pořadatelem akce je Městské centrum kultury a vzdělávání. Vltavotýnské slavnosti se konají za podpory města Týna nad Vltavou. Generálním partnerem akce je Skupina ČEZ.

Mediálním partnerem akce je Netro Life Radio.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Prodej samozřejmě také na místě v den konání akce:

150 Kč / oba dny

Děti do 15 let a senioři nad 65 let mají vstup zdarma.