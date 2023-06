Koncert kapely Bárka

MÁTE RÁDI EVERGEENY A FILMOVÉ MELODIE?

Kapela BÁRKA Vám je zahraje ve středu 14. 6. od 17.00 hod v Galerii Dragoun

Kapelu Bárka tvoří Pavel Barnáš - violoncellista Symfonického orchestru Českého rozhlasu a ředitel festivalu Okolo Třeboně s téměř třicetiletou tradicí a Ivana Pokorná - harfenistka Národního divadla v Praze.

Pavel Barnáš a Ivana Pokorná působí desítky let v renomovaných profesionálních orchestrech, ale přáli si hrát i skladby podle svého výběru, a to v malém obsazení, bez not a dirigentské taktovky. Proto vytvořili projekt „Bárka“. Repertoár se zaměřuje hlavně na evergreeny a filmové melodie, které v neobvyklém spojení jejich nástrojů, violoncella a keltské harfy, vyznívají velmi působivě.

V Písku bude mít kapela Bárka svou premiéru, neboť sem přijíždějí koncertovat poprvé, tak si nenechte tento mimořádný hudební zážitek ujít.

Galerie Dragoun Vám jej přináší na rámci projektu "Hudba mezi obrazy", ve středu 14. června od 17 hodin, společně s otevřením nové výstavy obrazů ak.mal. F.R. Dragouna s názvem "Metropole a obydlí".

Vstupenky zakoupíte v předprodeji v Centru kultury nebo na pokladně Galerie Dragoun.

Těšíme se na Vás.