Atelier Tsuyoshi Tane Architects - Archeologie budoucnosti

Je nám velkou ctí, že po Tokiu, Sao Paulu a Basileji mohou být také České Budějovice městem, představujícím tvorbu Tsuyoshi Tane a jeho atelieru.

Místa mají vždy vzpomínky hluboce zakořeněné v zemi. Tento proces uvažování do hloubky, od minulosti k budoucnosti, pomalu mění archeologii v architekturu. Tane ve své tvorbě jasně naznačuje, že vzpomínky nejsou věci, které patří minulosti, ale stávají se podstatou k vytvoření architektury budoucnosti.

Tsuyoshi Tane se narodil ve v roce 1979 v Tokiu, vystudoval Hokkaido Tokai University a odborné zkušenosti získal během pobytů v Londýně, Dánsku a Švédsku.

Poté se usadil v Paříži, kde působí dodnes, a v roce 2006 byl spoluzakladatelem atelieru DGT / Dorell – Ghotmeg – Tane /. Přelomovým byl rok 2017, kdy zaniká DGT a Tane zakládá Atelier Tsuyoshi Tane Architects . / ATTA /

Má za sebou řadu významných projektů, kde k nejdůležitějším určitě patří Estonské národní muzeum (2016), Hirosaki Museum of Contemporary Art (2020), stadion Kofun vybudovaný v rámci japonských olympijských her 2020, Todoroki House in Valley (2018), Hirosaki Museum of Art v japonském Aomori 2020, aj… V současné době pracuje na 3,4 km dlouhém projektu městského zemědělství – 388 Farm ve městě Shibuya a na stavbách hotelů Imperial Tokyo a Hotel de la Marine v Paříži.

