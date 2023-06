letňák v kině 2023 v Českém Krumlově

Multižánrový festival Letňák v Kině v Českém Krumlově 8. ročník vstupné: dobrovolné Dva dny plné hudby a zábavy. Přátelský a rodinný festival v centru Českého Krumlova. Pátek 30. června: Minus123minut The Plastic People of the Universe Lumík Vesla (začátek programu) Sobota 1. července: Terne Čhave Tomáš J. Holý Daniel Razím a Ivan Studený Freestyle - hosté (začátek programu)

Doprovodný program: -obchůdek s autorskými výrobky umělců a merchem festivalu -výstava fotografií -stánek s knížkama -sekáč -věštírna -chillout zóna ...a skvělé drinky, pivo, limo, pečený maso na grilu