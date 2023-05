Milli Janatková - KLID, PROSÍM!

Interaktivní koncertní projekt “KLID, PROSÍM!” je jedinečným spojením hudby a výtvarné tvorby výrazné a oceňované multiinstrumentalistky a výtvarnice Milli Janatkové.

Písně z aktuálního alba “Klid, prosím!” se věnují tématu hledání klidu a rovnováhy.

Vynikající vokální, kytarovou a bubenickou hru autorky citlivě doprovází na druhou bicí soupravu výborný jazzový hudebník Jan Linhart.

Koncert doplňují projekce z výtvarných děl Milli Janatkové a light design Štěpána Škocha.

Album KLID, PROSÍM! právě získalo dvě ocenění – LIT Talent Awards (USA) v kategorii Best Inspirational Music a LIT Music of The Year.

MILLI JANATKOVÁ: zpěv, bicí, kytara, monochord, grafika

JAN LINHART: bicí, perkuse

ŠTĚPÁN ŠKOCH: zvuk, light design, projekce