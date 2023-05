Jen ve třech městech v Čechách a na Slovensku si budou moci hokejoví fanoušci všech věkových kategorií na vlastní kůži vyzkoušet atmosféru nejslavnější ligy světa. A Milevsko je jedním z nich! Chystá se další ročník populární NHL Global Fan Tour. A co je jejím cílem? Rozhýbat děti i dospělé tím, že si mohou na vlastní oči, uši i tělo vyzkoušet, jaké je to hrát NHL. Můžete si vzít do ruky hokejku a předvést své dovednosti v mnoha bezplatných interaktivních hrách. Hlavními atrakcemi budou velké nafukovací hřiště či stany na měření rychlosti a přesnosti střelby. Přijďte si vyzkoušet, zda se vám povede trefit branku z patnácti metrů, se vším vám rádi pomohou a poradí i milevští hokejisté a další osobnosti z oblasti sportu. Kromě toho mohou návštěvníci vstoupit do světa virtuální reality a zažít, jaké to je zastavit střelu v kůži brankáře NHL.

Myslí se i na nejmenší: pro ně je připraveno samostatné hřiště se speciálně upravenými hokejkami. Součástí programu bude i soutěž, ze které si vítězové odnesou suvenýry s tematikou NHL. Na ty nejlepší čeká vlastnoručně podepsaný dres některého z hráčů! Dopolední program je určen školám, odpoledne pak široké veřejnosti. Akce, která přibližuje nejlepší hokejovou ligu světa, se v Česku pořádala i v loňském roce a přilákala tisíce lidí. Nyní máte tu možnost i vy, občané Milevska a širokého okolí. Z důvodu konání akce nebudou tento den probíhat na náměstí tradiční trhy.