Oslavy 125 let tratě Číčenice – Týn nad Vltavou

Spolek Vltavotýnská lokálka vás zve na akci 125 let tratě Číčenice – Týn nad Vltavou, která se koná 10. června 2023. K této příležitosti bude vypraven zvláštní vlak s parní lokomotivou z Českých Budějovic přes Vodňany, který bude po celý den obsluhovat úsek Týn nad Vltavou – Temelín a zpět, večer se souprava opět vydá zpět přes Vodňany do Českých Budějovic. Tyto jízdy pak doplní ikonický motoráček řady 810, který zajistí obsluhu celé tratě na přípojné vlaky v Číčenicích a bude zajíždět také do Vodňan. Společnost GW BUS zajistí okružní jízdy retrobusem Karosa, který obslouží vybrané lokality v Týně nad Vltavou.

Na nádraží v Týně bude připravena expozice Legiovlaku, vystavených lokomotiv ČD Cargo s možností prohlídky, motorový vůz společnosti GW Train Regio, křest knihy k výročí tratě, občerstvení, jízdy na šlapací drezíně a mnoho dalšího. Bližší informace budou na webových stránkách vltavotynskalokalka.cz