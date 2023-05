Filip Šícha – obrazy výstava 28. 4. – 28. 5. výstavní sály muzea vernisáž 27. 4. / 17.00 h Otevírací doba: úterý – neděle / 9.00 – 17.00 Filip Šícha Výtvarník z jižních Čech. S malováním začal v roce 2019, když mu bylo 20 let. “Moje práce je charakteristická tím, jak používám barvy. Barevná kompozice a struktura je něco, co mě fascinuje.” Své obrazy vytváří pro lidi. Na obrazy přenáší různé emoce. Ať už pozitivní nebo negativní. “Začínám kreslit buď skicu podle reálné předlohy, nebo podle toho co mě napadne v hlavě. Někdy se nechám inspirovat mými oblíbenými výtvarníky – nebo zkrátka čímkoliv, co upoutá mou pozornost. Formy a tvary upravuji tak, jak potřebuji.

S barvami tomu není jinak, zkrátka dělám to, co si myslím, že to je správné. Každý obraz je originál, každý vypráví svůj příběh.”