Wild night California Dreams

Dámami dlouho očekávaná akce v podání CALIFORNIA DREAMS je tu. Dámy, tento večer je pouze pro vás. Vezměte kolegyně z práce, sousedky a hurá do BarBaru.

Toužíte někdy potkat sexy hasiče, námořníka nebo muže zákona? Tak pro vás máme dobrou zprávu: Na téhle akci budou všichni!

A to není zdaleka všechno. 2,5 hodiny dlouhé vystoupení svalnatých krasavců z California Dreams vám ukáže kostýmů ještě víc. Taneční vystoupení nabité mužností a testosteronem nenechá jednu ženu v klidu. Díky novému profesionálnímu choreografovi je opravdu o co stát! Uvidíte krásné úsměvy, pevná těla, ocelové svaly a však uvidíte sama, co všechno uvidíte.

Vstupenky od 350 Kč - 650 Kč. Více info o předprodej již brzy. Prozatím si zaškrněte datum 16. 6. ve svých diářích.