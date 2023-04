Superhouse w//Subgate

Krankenhouse Records & Café Malá Scéna (Metropol), České Budějovice presents ★ S U P E R H O U S E ★ with/S U B G A T E (One Way//Natura Viva//Frequenza//Happy Techno Music//Off Records//Complexed// Renesanz//Purscuit...) 15/04/2023 - Café Malá Scéna (Metropol), České Budějovice (Metropol, vstup naproti hotelu Metropol) Open : 19.00, Start : 20.00, End : 03.00 ??? Vstup : Do 23.00 x 100,-/Po 23.00 x 150,-/Studenti x 50,- !!! OMEZENÁ KAPACITA !!! Dj's : SUBGATE, The Invisible Man, Body Bass, Pert, Dj From Living Room + special guest Tommy Djembe aka Tommy Drum ★ EXCLUSiVE SOUND SYSTEM by : trauMax-x Records ★ LiGHT by : Borovka Event, s.r.o, České Budějovice Na další pokračování pravidelného Českobudějovického eventu SUPERHOUSE jsme si pro Vás připravili hned čtyři malé překvapení. Tím prvním je změna místa konání eventu a to v legendárním prostoru znovu otevřené neotevřené kavárny Malá Scéna v Metropolu, tím druhým je nadupaný a čistý zvuk od traumX-x Records a světla od Borovka Event, s.r.o, třetím speciální dáreček v podobě netypické vstupenky a tím čtvrtým a nejzásadnějším je bezesporu a dalšího zbytečného vysvětlování a popisování host samotný - DJ SUBGATE !!! DJ SUBGATE se vrací zpět do města po dlouhé dlouhé době, tak si zapište toto datum do svých diářů a nenechte si ujít tenhle SUPERMEJDÁNEK !!! Už teď se na Vás všechny moc těšíme, tak doražte v sobotu 15. dubna s přáteli na drink, taneček a tu nejexklusivnější music ve městě. Jako support stálice nejen Českobudějovické scény THE INVISIBLE MAN, PERT, BODY BASS, DJ FROM LIVING ROOM a speciální host se svými bubínky TOMMY DJEMBE aka TOMMY DRUM. Line Up / Time Table : 20.00 ★ DJ FROM LIVING ROOM 21.15 ★ PERT 22.30 ★ THE INVISIBLE MAN + Tommy Djembe aka Tommy Drum 00.00 ★ SUBGATE 02.00 ★ BODY BASS ★ S U B G A T E ★ (One Way//Natura Viva//Frequenza//Happy Techno Music//Off Records//Complexed// Renesanz//Purscuit...) Melodic House & Techno//Techno Official : https://www.djsubgate.com Soundcloud : https://soundcloud.com/subgate Facebook : https://www.facebook.com/djsubgate, https://www.facebook.com/Vinyl-bar-dj-school-by-Subgate-111043651530280 Instagram : https://www.instagram.com/subgate_oneway Beatport : https://www.beatport.com/artist/subgate/134698, https://www.beatport.com/label/oneway/17494 DJ SUBGATE právem patří k těm nejrespektovanějším a nejžádanějším umělcům současné české elektronické scény, na které výrazně působí již přes poslední dvě desetiletí. Svou hudební kariéru rozjel v roce 2001 a je známý především svými technicky dokonalými mixy prolínající se do více žánrů a svou nezapomenutelnou energií při jeho vystoupeních. Patří k nejobsazovanějším dj´s nejvýznamnějších eventů a open air festivalů po celé České republice i mimo ni. Mimo jiné absolvoval i turné ve Španělsku, Rumunsku, Itálii, Německu, Rakousku, Kostarice a Švýcarsku. V roce 2010 vytvořil svou první skladbu „Memories“ a od té doby vydal mnoho dalších skladeb na renomovaných labelech jako Frequenza, Comade, Happy Techno Music, Phunk Traxx, Avenue nebo NB Records. V roce 2015 spolu se svým kolegou Tibizou založili hudební vydavatelství One Way. Společně zastupují slavné české i zahraniční producentské talenty včetně Olivera Kleina nebo Bjorna Wilkeho. Subgateova vlastní hudební produkce ho přivedla k účasti i na LIVE vystoupeních. Již několik let je rezidentním DJem předních českých klubů a hudebních večerů - Roxy, Storm a Chapeau Rouge. Subgate je také součástí projektu Creative Events, který běží již více než deset let a produkoval akce s řadou mezinárodních hostů, např. Butch, Paride Saraceni, Guy J, Hollen, Philipp Straub... Od roku 2017 je Subgate i jedním z lektorů prestižní české produkční a DJské školy Musartedo. Během let na elektronické hudební scéně vystupoval po boku takových jako: Carl Cox, Laurent Garnier, Joris Voorn, Umek, Jon Rundell, Marco Bailey, Rodriguez Jr., Mauro Picotto, Adrian Hour, Tom Hades, Mark Reeve, Just Be, Bushwacka, Johannes Heil, Anthony Rother, Anja Schneider, Kaiserdisco, Sebastian Leger, Karotte a mnoho dalších. Takže kdyby náhodou ještě někdo nevěděl..., tak toto je prosím pan DJ, DJ SUBGATE !!! ★ THE INVISIBLE MAN (CZ) (Krankenhouse Records) ★ Deep House//House//Melodic House & Techno Mixcloud : https://www.mixcloud.com/krankenhouserecords/ Spotify : https://open.spotify.com/user/5f7wjvuvpifuoyhuqdazlaeno Soundcloud (Mixes) : https://soundcloud.com/krankenhouse-records Soundcloud (Production) : https://soundcloud.com/neviditelnymuzcz Facebook : https://www.facebook.com/theinvisiblemancz ★ PERT ★ House//Deep House//Tech House//Minimal//Techno Offical : http://www.djpert.com Facebook : https://www.facebook.com/djpertcz Soundcloud: https://soundcloud.com/pertcz Resident Advisor : www.residentadvisor.net/dj/pert ★ DJ FROM LIVING ROOM ★ House//Deep House//Nu Disco//Tech House//Techno Mixcloud : https://www.mixcloud.com/v%C3%A1clav-kuka%C4%8Dka/ ★ BODY BASS ★ Techno Soundcloud : https://on.soundcloud.com/V4cXf ★ TOMMY DRUM aka TOMMY DJEMBE ★ Live Drums & Percussions Performance YouTube : https://youtube.com/@tommydrum97