Společný koncert kapel Turbo a Fantom

Večer s kapelami FANTOM a TURBO! Nenechte si ujít tuto jedinečnou akci, kde se potká místní oblíbená jihočeská kapela s celorepublikově úspěšnou skupinou! Plánované začátky vystoupení: OD 20:30 - FANTOM - Jihočeská rocková skupina z Milevska, která se stala velice populární obzvláště na jihu Čech. Kapela letos slaví již neuvěřitelné 50. výročí a dodnes se na jihu Čech a v blízkém okolí těší veliké oblibě. Jejich melodické hity jako "Pyšný král", "Zelený samet", "Monika" nebo "Kamenné srdce" asi není třeba téměř žádnému Jihočechovi více představovat. Kapela má na kontě kromě těchto starších písní i několik novějších kousků.

Skupinu vede již několik let skvělý zpěvák Jindřich Muller. OD 22:15 - TURBO - Poprocková kapela, kterou asi není třeba nikomu více představovat. Kapela hraje již přes 40 let a na svém kontě má několik velice úspěšných písní. Mezi ty úplně nejúspěšnější patří songy jako "Chtěl jsem mít", "Hráč", "Krásným dívkám" nebo "Láska z pasáží". Skupinu vede Míra Chrástka, který do ní přišel po odchodu Richarda Kybice, který byl vážně nemocný a zanedlouho zemřel. Poslední album kapely je z roku 2020 a jmenuje se Noční dravci.