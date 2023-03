Od horských goril až na střechu Afriky (cestovatelské promítání)

Cestovatelské vyprávění dobrodruha a průvodce Marka Kováře o Tanzanii, Ugandě a Rwandě v Českých Budějovicích.

Tajemný ostrov Unguja, známý spíše pod nesprávným jménem Zanzibar, se proslavil nejen jako ostrov koření a romantických pláží, ale také jako kruté centrum otrokářství. Z rodiště Freddieho Mercuryho se vydáme na sever Tanzanie do největší neporušené sopečné kaldery na světě Ngorongoro. Z této africké Noemovy archy už není daleko do NP Serengeti, který nabízí úchvatnou podívanou na migraci statisícových stád pakoňů a zeber. Přeskočíme rovník, abychom mohli po několikahodinovém treku vysoko v ugandských horách pohlédnout doslova z očí do očí největším primátům na zemi – gorilám! Nespoutanou krásu divočiny vystřídá nepochopitelná krutost rwandské genocidy, údajně pětkrát horší masakr než holokaust. Celé putování zakončíme výstupem na majestátně se čnící nejvyšší pohoří Afriky – Mount Kilimanjaro, které pomalu ale jistě ztrácí svou sněhovou čepici na vrcholu Kibo.

Vstupné dobrovolné.