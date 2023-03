Zveme vás na Retro Music Festival 2023 do pivovarské zahrady do Českého Krumlova. Můžete se těšit na celodenní program s těmi největšími hvězdami 90. let.

Vystoupí: Twenty 4 Seven feat. Stacey & Li-Ann, Fun Factory, Rednex, Lunetic, Mc Erik & Zuzana, Dj Styx & Dj Leemac (video disco), taneční skupina The Cougars a moderátor Martin Hájek z rádia Kiss.

Nepropásněte den plný zábavy, skvělá vystoupení, osvěžující drinky, jídla z vyhlášených foodtrucků a pohodovou atmosféru Jihočeského kraje.

