Fantom - Písek - 50 let na scéně

FANTOM V PÍSKU 3. 3. 2023 od 20:30 PÍSEK - Divadlo Pod čarou Jedinečná jihočeská rocková kapela FANTOM z Milevska oslaví tento rok 50 let na scéně a po dlouhé době se objeví také v PÍSKU! Přijďte si živě poslechnout jejich známé, ale i novější rockové balady a chytlavé rychlé songy! Vstupenky v předprodeji zakoupíte za cenu 200 Kč na baru Divadla Pod čarou Písek, na pokladně Kulturního domu Písek, na pokladně Senior Pointu Písek nebo on-line zde: https://www.centrumkultury.cz/event/584858/fantom-50-let-na-scene | Vstupenky na místě budou za cenu 250 Kč | Pro držitele klubové karty jsou vstupenky za 150 Kč Nenechte si ujít taneční zábavu s touto skvělou kapelou, která je zejména na jihu Čech velice známá a patří mezi ty nejoblíbenější co u nás v okolí máme. Na jihu Čech se z Fantomu stal kult a tudíž jen málo Jihočechů nebude znát jejich skvělé písničky jako třeba Zelený samet nebo Pyšný král. Jistě mnoho z Vás už bylo na nějaké zábavě s touhle skupinou a je možné, že už je to hodně dávno, tak si pojďte zavzpomínat na jejich jedinečné taneční zábavy, které se konali snad v každém koutě jižních Čech a patřili vždy mezi ty velice úspěšné. Je určitě možné, že někdo nebude tuhle kapelu znát nebude. Kdo je nezná, tak doporučujeme od nich něco najít a poslechnout a věříme, že se Vám pak jejich tvorba zalíbí a také rádi dorazíte na jejich živé vystoupení. Skupina vznikla v roce 1973 v Milevsku, kdy ji založil Bohdan Dolinský se svými kamarády. Od té doby prošla kapelou spousta skvělých muzikantů , Jiří Zelenka (BSP, ETC) nebo Vendula Kašpárková (Stromboli, Bloodstone) a další.

V současné době vede kapelu skvělý zpěvák Jindřich Müller, který byl v kapele od roku 1975 do roku 1986. V roce 2009 se do kapely vrátil. V kapele se za dobu její existence vystřídalo hodně lidí, ale v současnosti hraje už více jak 10 let bez změny v sestavě! Přestože je kapela stálicí již 50 let, tak je pořád plná energie a nadšení! Tradiční rock, legendární skladby, melodická sóla, silné refrény, české texty... a to vše doplněné úžasným silným zpěvem hlavního frontmana kapely! Tak si to přijďte užít i VY!