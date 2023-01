Kinoprojekce s autory dokumentu: Po stopách minulosti | Novobystřicko ve stínu války

Speciální kino projekce archeologického a historického dokumentu Jihočeské univerzity s autory. Dvoudílný časosběrný dokument, který vznikl v rámci projektu Interreg za přispění Evropské unie. Novobystřicko ve stínu války spojuje dochované pamětnické výpovědi, historická fakta a archeologický výzkum Filozofické fakulty Jihočeské univerzity do jednotného celku. Můžeme tak nahlédnout do života a dění jedné pohraniční obce, která byla roku 1938 odtržena od Československa. Válka se jí – jako jiným podobným obcím – po většinu času vyhýbala, aby do ní na samém konci války přímo spadla se všemi tragickými důsledky, nejen pro ní, ale i pro okolní obce, jako například rakouské Reingers.

Proč k tomu všemu došlo a co všechno jihočeští archeologové objevili? To se dozvíte v tomto filmu.