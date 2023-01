H. R. Giger - Metamorphoses

HR Giger se narodil jako Hans Ruedi v roce 1940 ve švýcarském Churu do rodiny uznávaného lékárníka. Po dokončení gymnázia začal studovat architekturu a průmyslový design na Zurich School of Applied Arts. Tak, jako byl od útlého mládí fascinován vším okultním, výrazně jej formoval především surrealismus. Inspiraci nacházel zpočátku například v díle Salvadora Dalího, se kterým se osobně setkal v sedmdesátých letech, kdy dostal nabídku ke spolupráci na filmovém zpracování sci-fi Duna. Dožil se 74 let, zemřel v roce 2014 v Zürichu.

Výstavu švýcarského umělce Hanse Ruediho Gigera, malíře, sochaře a návrháře, známého především jako stvořitele uměleckého směru s názvem biomechanický surrealismus, připravuje Alšova jihočeská galerie ve spolupráci s Museem HR Giger ve švýcarském Gruyères, Carmen Marie Giger a sběratelem Marco Witzigem.

