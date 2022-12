Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

Desítky koncertů koncertů, 11 koncertních míst, stovky zahraničních a českých hudebníků, zpěváků a tanečníků propojí 32. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov od 14. července do 5. srpna 2023. Do jižních Čech zavítá klavírista Alexandr Melnikov, tenorista Charles Castronovo, houslisté Vadim Gluzman a Josef Špaček, kytarista Rafael Aguirre a mnoho dalších. Doprovodný program ve Festivalové zóně nabídne zdarma populární koncerty, výtvarné, pohybové i vzdělávací aktivity. Celý program a vstupenky na www.festivalkrumlov.cz. Zahajovací koncert nazvaný Francouzská noc vrátí festival po dvaceti letech do poetické scenérie Letní jízdárny. Klavírista Alexandr Melnikov uvede Klavírní koncert č. 5 Camilla Saint-Saënse v doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Jindry. Před siluetou českokrumlovského zámku zazní další díla romantismu a impresionismu skladatelů země galského kohouta, Alexandra Duparca a Clauda Debussyho. Bolero Maurice Ravela doplní struhující taneční choreografie. Celý večer připomene jedno z klíčových dat evropské historie - 14. července 1789 - Pád Bastily.

Druhý koncert s titulem Operní gala připomene operního velikána, od jehož narození uplyne 160 let. Díla Giuseppa Verdiho v podání přední operní sólisty Zuzany Markové a Charlese Castronova doprovodí PKF – Prague Philharmonia pod vedením Davida Giméneze. Spojení opery a baletu nazvané Il Boemo&Wranitzky přiblíží skladatele, kteří se v Evropě proslavili v 18. století. Ačkoli nejsou širší veřejnosti tolik známí, nepochybně patří mezi významné české mistry. Historicky poučenou interpretaci jejich díla zaručí Wranitzky kapelle dirigenta Marka Štilce. Hlas Myslivečkovým áriím propůjčí Simona Šaturová. Na koncertě Viva España zazní temperamentní i romantické zarzuely, typické španělské operetní melodie, v autentickém podání sólistů Beatriz Díaz a Pabla Garcíy-Lópeze. Kytarista Rafael Aguirre vystoupí s Conciertem de Aranjuez Joaquina Rodriga. PKF – Prague Philharmonia povede dirigent Manuel Hernández-Silva. Večer titulovaný Bernstein Meets Gershwin propojí oba současníky, od jejichž narození uplyne 125 a 135 let. Klasická i muzikálová díla obou autorů představí zpěváci z newyorské Broadwaye Nikki Renée Daniels a Jeff Kready v doprovodu Severočeské filharmonie Teplice s dirigentem Janem Kučerou. „Chceme, aby se festival stal organickou součástí života ve městě. Do hlavního programu proto zařazujeme nová, občas experimentální místa. NEtradiční spojení slovenského Mucha Quartetu a mima Vladimíra Kulíška tak bude hostit Kulturní centrum Prádelna. Do krumlovské synagogy přinese Alinde Quintet hudbu židovského skladatele Pavla Haase. Věhlasná violoncellistka Meehae Ryo se smyčcovým kvartetem vzdá v Egon Schiele Art Centru Poctu Brahmsovi, od jehož narození uplyne 190 let,“ přibližuje novinky letošního festivalu tisková mluvčí Marie Rydlová.

„Doprovodný program nazvaný Festivalová zóna v Klášterní zahradě nabídne nejen koncerty a hudební pikniky – například s Unique Quartet, ale také výtvarné, pohybové i vzdělávací aktivity. Festival tak propojujeme s lokálními muzikanty, výtvarníky a kulturními institucemi, jako jsou kláštery a 3+galerie, městská knihovna, Muzeum a fotoateliér Seidel a další,“ doplňuje Rydlová. Kromě netradičních lokací bude komorní koncerty hostit i Maškarní sál českokrumlovského zámku. Vystoupí v něm houslista Josef Špaček s klavíristou Miroslavem Sekyrou, Smetanovo trio nebo klavírista David Kalhous a jeho hosté. Dva varhanní koncerty spojí festival s mistrovskými kurzy Mekka varhaníků. V kostele Panny Marie Bolestné a v kostele ve Zlaté Koruně zahrají lektoři Christophe Mantoux, Jaroslav Tůma a Pavel Svoboda i účastníci kurzů. V kostele sv. Mikuláše v Boleticích osvětleném svíčkami vystoupí vokální kvartet Bohemia Voice. Žertovnou pozvánku do světa klasické hudby nabídne předposlední produkce festivalu pojmenovaná NEvážná klasika. Překvapivé sólové nástroje a předměty publikum přesvědčí, že klasické hudbě rozhodně nechybí vtip a nadhled. Laškovných sopránových sól se zhostí Patricie Janečková a v překvapivé roli vystoupí Jan Budař. 32. ročník festivalu završí koncert Slavné operní sbory a Carmina Burana. Jeho hvězdou bude Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou.

Zahraničních sólisty Adrianu Kučerovou, Stevena La Brie a Anthonyho Gregoryho ve velkolepém finále doplní Filharmonie B. Martinů vedená Danielem Raiskinem. Program 32. ročníku Festivalu - více na www.festivalkrumlov.cz 14 / 7 - Pá / 21:00 - Letní jízdárna Francouzská noc 15 / 7 - So / 21:00 - Letní jízdárna Operní gala – Opera Gala 16 / 7 - Ne / 11:00 - Klášterní zahrada Hudební piknik s Unique Quartet 19 / 7 - St / 20:00 – Kulturní centrum Prádelna MIMOřádné spojení 20 / 7 - Čt / 19:30 – Maškarní sál David Kalhous a jeho hosté 21 / 7 - Pá / 19:30 - Zámecká jízdárna Il Boemo & Wranitzky 22 / 7 - So / 20:30 - Pivovarská zahrada Viva España! 23 / 7 - Ne / 11:00 - kostel Božího těla Varhanní matiné 25 / 7 - Út / 19:30 – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Zlatá Koruna Koncert duchovní varhanní hudby 26 / 7 - St / 19:30 – Maškarní sál Josef Špaček a Miroslav Sekera 27/ 7 – Čt / 19:30 - Maškarní sál Smetanovo trio – Smetana trio 28 / 7 - Pá / 20:00 - Zámecká jízdárna Vadim Gluzman a mladí talenti 29 / 7 - So / 20:30 – Pivovarská zahrada Bernstein Meets Gershwin 30 / 7 - Ne / 11:00 - Egon Schiele Art Centrum Pocta Brahmsovi 2 / 8 - St / 19:30 – Synagoga Český Krumlov Alinde Quintet 3 / 8 - Čt / 20:30 – kostel sv. Mikuláše, Boletice Bohemia Voice 4 / 8 - Pá / 19:30 - Zámecká jízdárna NEvážná klasika 5 / 8 – So / 20:30 - Pivovarská zahrada Slavné operní sbory a Carmina Burana O Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov Mezinárodní hudební festival Český Krumlov je významnou kulturní přehlídkou, na které od roku 1992 zní hudba od 15. až po 21. století. Během celé historie festivalu na něm vystoupilo více než 12 tisíc umělců ze 40 zemí světa. Mezi nimi byly i velké kulturní ikony jako např. operní pěvci Plácido Domingo, Jonas Kaufmann, Renée Fleming, ale i zpěvák Karel Gott nebo operní pěvkyně Dagmar Pecková. Festival navštíví každoročně okolo 20 tisíc lidí.