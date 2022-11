Čertovská neděle - Vltavotýnský advent 2022

Vltavotýnské náměstí letos ožije tzv. Krampusáky! Připraveny jsou také hudební vstupy kapely Strings. Program doplní adventní trhy.

Změna programu vyhrazena!

Krampus je Alpské strašidlo které se objevuje především okolo Adventu, která v rakouském a jihoněmeckém folklóru odpovídá českému čertovi, průvodci sv. Mikuláše.

Je to starověká tradice, která vznikla v rakouských Alpách odkud se postupně rozšířila do celého Rakouska a postupně i do okolních státu, vč. České republiky.