Richard Reynolds se vrací do budějovického klubu K2. Znovu ho přivítá rezidentní noc House of Madness DJ's: ****************************** Richard Reynolds Johnatan Fitz Ambi INFO ****************************** ➥ Startujeme ve 21:00 hod., trvání 8 hod. ➥ Vstupné 150,- ➥ Sound powered by D&B audiotechnics