Večery S - Vendy Band, Gregor Beňadik, Weekend

Kapela Vendy Band připomíná stále živý hudební odkaz písničkářky, skladatelky a zpěvačky Zuzany Navarové. Zakladatelku kapely Vendulu Kostohryzovou uslyšíte v doprovodu dvou kytar a zpěvu Michala Hujera Novotného a Jardy Hnízdila, bicích a perkusí Vaška Švece, kontrabasu Libora Heřmana a bajanu Honzy Meisla. Členy sympatického uskupení spojuje přátelství a také úcta k tvorbě a pestrému žánrovému prolnutí písní Navarové, která na české hudební scéně chybí už neuvěřitelných 18 let.



Pod uměleckým a autorským jménem Gregor Beňadik tvoří a vystupuje nadějný písničkář z Českého Krumlova. Od 5 let zpíval ve sboru Medvíďata od 7 let s flétnou, kterou později doplnil řadou dalších hudebních nástrojů. Potkal několik hudebních pedagogů, kteří jej podporovali v autorské tvorbě a pomáhali mu s účastí na různých soutěžích. Gregor je vítězem celostátní soutěže Melodie 2022.



Skupina Weekend vznikla v roce 1991. Zakládající člen kapely Miroslav Bartyzal pamatuje mnohé kapelní personální změny, ale také spolupráci s Michalem Tučným i dalšími mimořádnými hudebníky. Skupina neodmyslitelně patří k festivalovému a koncertnímu dění a svou skvělou muzikou nezklame žádného posluchače díky své rozmanitosti ve stylu country, blues, folk, rock. Složení kapely: Miroslav Bartyzal - elektrická kytara, zpěv; Romana Miňková - zpěv; Tomáš Berka - akustická kytara, zpěv; Miroslav Kudrna Kučera - bicí; Roman Bizon Pacholík - baskytara