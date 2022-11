Beatles Abba Queen klasicky

Malá scéna v 18.30 hod.

KLÁROVO KVARTETO

Pavel Hrda – I. housle, Tom Klár - II. housle, Jan Vašíček – viola, Václav Fleissig – violoncello

BEATLES:

I should have known better, YESTERDAY, Honey, don´t, Judy in disguise, Girl, Help, Kansas City, Michelle, Let it be, The Night before,

Hold me tight, Eleanor Rigby, Please, please me, Little Child, Eight days a week

ABBA:

Dancing Queen, Lay all your Love on me, Chiquittita

QUEEN:

Barcelona, Crazy little thing called Love, We are the Champions

Délka: 65 minut