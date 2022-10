MC Fabrika - 13 let na scéně

13 let pro vás chystáme koncerty a akce všeho druhu. Zároveň máme první rok po masivní rekonstrukci. Moc rádi bychom to s vámi oslavili a to tím, co máme nejraději - živou muzikou ! Vystoupí kapely, které u nás mají již veliký zápis v historii klubu a které se k nám pravidelně - nepravidelně vrací. PŘEDPRODEJ xticket.cz/koncert-festival/958-mc-fabrika-13-let-na-scene-locomotive-better-way-none-shall-fall-nl * LOCOMOTIVE - domácí hardcore metalová legenda * BETTER WAY - Budweis City Hardcore * NONE SHALL FALL (NL) - trashing HC 19:00 open 20:30 NONE SHALL FALL 21:30 LOCOMOTIVE 22:45 BETTER WAY