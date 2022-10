Aneta & the Soul Uncles + The Greens

ANETA AND THE SOUL UNCLES je stále relativně nově vzniklá kapela, ve které se sešli ostřílení muzikanti, kteří se předtím sice znali z předešlých projektů a potkávali se s různými kapelami na festivalech po celé ČR, ale nikdy spolu v téhle sestavě neúčinkovali na jednom podiu. Myšlenka na společný projekt nějakou dobu zrála a výsledkem je třaskavá, charismatická a pozitivní energií nabitá směs popu, soulu a funku, které vévodí fenomenální zpěvačka a frontmanka Aneta Hollandrová (ex Prague Conspiracy). Spolu s ní jsou zakládajícími členy bubeník Miki Nop, baskytarista Wilco Versteeg a kytarista Honza Šobr (všichni bývalí dlouholetí členové Sto zvířat), kteří k sobě přizvali zkušeného klávesistu Hynka Obsta. Pro celkový zvuk kapely jsou charakteristické nezaměnitelné trojhlasé vokály, o které se spolu s Anetou starají Bára Švarcová a Nikol Držmíšková, a také dechová sekce, kterou tvoří matadoři české hudební scény Radek Němec a Honza Šatra (Moondance Orchestra, Laura a její tygři, YoYo band).

Kapela hraje z drtivé většiny vlastní tvorbu inspirovanou soulem, popem a funkem. THE GREENS je domácí folk / pop kapela, která se sama popisuje jednoduše - No dobře, nejsme moc normální. Vlastně nejsme vůbec normální a k tomu nejsme ani kapela, jsme prostor, kde si jako parta přátel dobíjíme baterky a vybíjíme vztek. Jsme místo, kde se cítíme dobře a jsme šťastní a tak doufáme, že to z nás je cítit, vidět, ale hlavně slyšet! VSTUP POUZE NA MÍSTĚ