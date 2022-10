Please The Trees + support

Nechte se pozvat Spolkem 2/4 na další třeskutý hudební večírek v Zubčické "Lavině". Tentokrát se v útulném sále, představí alternativní rocková formace PLEASE THE TREES s charismatickým frontmanem a zpěvákem Václavem Havelkou. Kapela, kterou kdyby jste chtěli vložit do některého ze svých žánrových šuplíků tak vězte že je těžko zařaditelná a hlavně se stále proměňující. Živelná kytarovka, která vás strhne svým napětím a po zádech vám bude zběsile tančit a vrnět víla Emoce. Výrazné melodie a originální motivy, přecházející až do extatické dimenze to jsou PTT držitelé žánrové ceny Anděl z roku 2013 a ceny kritiky Apollo 2019. Určitě je třeba zmínit i jejich mimohudební aktivity jako je např Ekologie což podtrhují tím, že v každém městě svého vystoupení zasadí strom. Václav Havelka se stal i tváří kampaně namířené proti diskriminaci seniorů.

O předkapele, která by potěšila nejen stromy, ale i vaše náročné ouško stále jednáme. DANCE OR DIE je tradiční dýdžejské uskupení, jež vás skrzeva reprodukovanou musicoterapii bude provázet celým magickým večerem a bude vám předkládat jeden neotřelý song z podhoubí alternativního za druhým. ODVOZ K DISPOZICI : Zubčice - Velešín 150.-/auto, Zubčice - ČB, ČK, Kaplice 350.-/auto. (Další dle dohody) VSTUP : 150.- Kč Takže rozhodně neváhejte a přijeďte sychravý podzimní pátek, prožít s námi a skvělou LIVE muzikou !!!