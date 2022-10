Divadlo Stráž nad Nežárkou - koncert Spolektiv

V divadle ve Stráži nad Nežárkou jsme koncertovali dvakrát. 28.6.1993 a 19.2.1994. Jedeme do strážského divadla potřetí. Po 28 a půl letech. Bude to stát za to!

Spolektiv hraje a zpívá výhradně autorskou hudbu s použitím klasických kytar, dechových nástrojů, šestistrunných baskytar, perkusí, někdy i houslí. V hudebním projevu se spojují prvky folku, rocku, šansonu i jazzu.

Od roku 2014 má Spolektiv za sebou více jak 300 koncertů a festivalových vystoupení po celé České republice. Spolektiv je držitelem celostátní Porty 1993 a je také vítěznou kapelou 58. Zlín Film Festivalu 2018.