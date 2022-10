Malá inventura 2022 - festival nového divadla

Malá inventura je celorepublikovým festivalem nového divadla. Hlavním organizátorem je Nová síť, která festival pořádá již 20 let. Na začátku roku se Malá inventura koná vždy nejprve v Praze, v průběhu roku se pak střídají některé další kraje či města. Za České Budějovice je již sedmým rokem pořadatelem festivalu Kredance, z. s. ve spolupráci s Novou sítí a Výměníkem1.

PROGRAM FESTIVALU:

ÚTERÝ 11. 10. / 20:00

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? / soubor 11:55

PÁTEK 14. 10. / 20:00

UNDERGROUND COMEDY / Stand-up show

NEDĚLE 16. 10. / 20:00

KDO ZABIL MÉHO OTCE / Depresivní děti touží po penězích

STŘEDA 19. 10. / 20:00

TEĎ KDYŽ MÁM DŮM SPÁLENÝ NA POPEL, VIDÍM LÉPE NA MĚSÍC / Musaši Entertainment Company