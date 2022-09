Festival čokolády

Přijďte si užít den věnovaný tomu nejsladšímu v našem životě - čokoládě! A také radosti, veselí a setkávání! Táborské Muzeum čokolády a marcipánu slaví 10 let! Den bude plný workshopů, dílniček, ochutnávek a také zábavného programu na podiu, v ulici i v Muzeu. Na co se můžete těšit? Program v ulici "Bean to bar" čokoláda - vše o výrobě čokolády a vlastním prémiové řadě "bean to bar" čokolád se dozvíte s Jirkou Soukupem Budeme naživo sledovat tvorbu velké čokoládové sochy Thora od Daniela Šefčíka Kloboučnická tvořivá dílna pro děti – tvorba kloboučků z marcipánu, pro děti i dospělé Workshop – malování čoko obrazů, umělec Leo Holcknecht maluje velký čoko obraz Pralinkování – na pralinky jsou v táborském Muzeu právem pyšní, uchutnáte limitované edice Čokomasáže Hudební produkce Skvělá káva a "slaný" stánek s dobrotami k zakousnutí Degustace vína & čokolády Program v Muzeu Oblíbené a nepřekonatelné degustace čokolády naslepo Ukázka výroby pralinek Zdobení dortů bílky Speciální komentované prohlídky Muzea Hra o poklad Malování na obličej A samozřejmě Tvořivé dílny - výroba čokolády, pralinky a tvorba z marcipánu Program na velkém podiu 10:00 - Přivítání a kouzelná show s kouzelníkem Petem 11:00 - Rozhovor s Petrou Kovandou, zakladatelkou Muzea, k 10 letému výročí vzniku Muzea 11:15 - Tanec Čokožrouta - zatančíme si společně! 11:45 - Rozhovor s Jirkou Soukupem o "Bean to bar" čokoládě Muzea čokolády 12:00 - Martin Svatek Show "Miluju a maluju" - světová čokoládová show na podiu festivalu Čokolády 13:00 - Pohádka "Popelka" od souboru del Arte 14:00 - Tanec Čokožrouta 14:30 - Rozhovor Petra Kovandová a Jirka Soukup 15:00 - Fantastický závěr celodenní práce Dana Šefčíka na čokoládové soše Thora 15:30 - Lucie Vondráčková - zpívání s Fínou a autogamiáda knihy Fína čokoláda s Filipem Rožkem, spoluautorem knihy Malé podium Hudební program a losování tomboly A mnoho dalšího... Těšíme se na vás!