Ptejte se nás, na co chcete, my odpovíme na všechno. Přední české komičky Iva Pazderková a Adéla Elbel přináší novou improvizační talk show se sebevědomým názvem „Všechno nejlepší“. Mluvit budou hlavně ony - s vámi, zvídavými diváky, prostřednictvím vašich otázek. Iva a Adéla se nebojí ničeho, takže se můžete ptát opravdu na všechno. Těšte se na tématicky laděné večery plné improvizace, standupů a smíchu. Přijďte, bude to nejlepší! Vstupné 290,- v předprodeji, 350,- na místě.