Luděk Pokorný - vzpomínková výstava

Výstava výtvarných děl Luďka Pokorného - hvožďanského malíře, řezbáře a zakladatele Betlémů ve stodůlce (1930-2008). Výstava představí náhled do rozsáhlého díla tohoto „renesančního autora“. Nepřeberné množství námětů v oleji, tempeře, uhlu, grafice aj. Potkáte zde řadu venkovských a přírodních motivů, ovšem také akty, studie postav, abstrakce, výběr díla od studijních let autora až do konce života. Výstavu doplní loutky, betlém, samorost, skici, nebo velkoformátový plakát s indiánem…