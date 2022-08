Večery S - Nahoře, Výborný trio, Devítka

Kapela Nahoře ve své tvorbě vychází z českého folku, jazzu i šansonu a nechá se i inspirovat zahraničními lidovkami. Nahoře vznikli kdysi nad ránem na sborovém soustředění, překvapují svým autorským postpubertálním folkem a šansonem a také zhudebněním vybraných českých básní. Se šestičlennou kapelou Nahoře se dobře seznámíte na streamovací službě Spotify.



Výborný trio je jazz, latin až funková kapela z Českých Budějovic a okolí. Jiří Výborný je ostřílený baskytarista, který si k sobě přizval skvělého hammondistu a klávesistu Radima Sládka a bubeníka Matěje Diviše, místo kterého nyní bubnuje Václav Švec. Těšte se na skladby, které napsali Miles Davis, Chick Corea, Joe Zawinul a jiní.



Devítka třicet let neodmyslitelně patří do stálých vod české folkové muziky. Kapela se opírá o původní repertoár melodických písniček Honzy Brože s citlivými, většinou romantickými texty. Zvuk kapely stojí na barevných kombinacích kytar, kláves a rytmicky pevné baskytaře. Sólové zpěvy Honzy a Jindřišky Brožových barevně doplňují výrazné hlasy ostatních muzikantů. Patnáct let jste mohli Honzu Brože spolu s Jindřiškou vídat ve skupině Žalman a spol.