Festival čokolády v Muzeu čokolády v Táboře

Přijďte si užít den věnovaný tomu nejsladšímu v našem životě - čokoládě! A také radosti, veselí a setkávání! Táborské Muzeum čokolády a marcipánu slaví 10 let! Den bude plný dílniček, ukázek a také zábavného programu na podiu, v ulici i v Muzeu. Program budeme postupně aktualizovat, ale již nyní se můžete začít těšit třeba na: Program na podiu Bez kouzelníka Peta by to nešlo - jaké čáry máry si pro nás připraví tentokrát? Zatančíme si s Čokožroutem - mini taneční workshop s Adélou a Čokožroutem S Luckou Vondráčkovou a naší Fínou si společně zazpíváme Kolo štěstí a tombola Show Martina Svatka - člena české reprezentace kuchařů a cukrářů - "Malovat a milovat" A mnoho dalšího...

Program v Muzeu Oblíbené a nepřekonatelné degustace čokolády naslepo Ukázka výroby pralinek Zdobení dortů bílky Speciální komentované prohlídky Muzea Hra o poklad Malování na obličej A samozřejmě Tvořivé dílny - výroba čokolády, pralinky a tvorba z marcipánu Program na ulici Budeme naživo sledovat tvorbu velké čokoládové sochy Thora od Daniela Šefčíka Workshop - Kloboučnická tvořivá dílna pro děti - tvorba kloboučků z marcipánu Worskhop - malování čoko obrazů - a zároveň umělec Holzknecht maluje velký čoko obraz Limitované edice pralinek - co bude právě dozrávat? Třeba šípky - už jste měli šípkové pralinky? Autogramiáda Lucky Vondráčkové A samozřejmě čokořeka! Těšíme se na vás!