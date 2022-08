PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?

komedie

premiéra: 01.03.2022

Hrají: Daniela Šinkorová, Karel Zima, Jarmil Škvrna, Yanna

Překlad a režie: Jaromír Janeček

Jean-Luc Lemoine, současný známý francouzský komediální autor, vodí rád diváka po klamných cestách, aby ho pak v nejméně očekávaném okamžiku překvapil zcela novým pohledem na danou situaci.

Mam pozve na svoji svatbu s Lili, se kterou již 12 let chodí, za svědka svého nejlepšího přítele Toma, kterého několik let neviděl, protože mu Lili zakázala se s ním stýkat, a to proto, že kdysi opustil jejich kamarádku.

Tom přijde a s ním i jeho nová mladá přítelkyně Jasmine.

A nestačíme se divit!

Po úspěšné „Lásce a párečcích“ další skvělá komedie tohoto autora o mnohdy neuvěřitelných vztazích mezi lidmi.

produkce: VIP Art Company