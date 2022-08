Salsa, bachata a latina pro dívky

Taneční klub Lastdanceteam České Budějovice otevírá opět po létě výuku karibských a latinskoamerických tanců pro dívky i chlapce, tančí se sólově, né v páru. Vhodné pro děti od 6 let. Díky tanci se děti věnují zdravému pohybu, který zpevňuje postavu, držení těla a správnému rytmu. Navíc mohou získat nové kamarády ve smíšeném kolektivu a zvýšit si postupně sebevědomí. Výuka probíhá pravidelně po celý školní rok v pátek od 16:30 do 17:15 hodin. Nábor proběhne v pátek 16. září od 16:30 do 17:15 hodin na naší taneční škole Pražská 131a (naproti Budvaru). Cena za pololetí 1.400 ,- Kč Rozpis k náborům a více info na www.lastdance.cz